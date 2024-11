Neguinho da Beija-Flor - Webert Belicio / Agnews

Publicado 20/11/2024

Rio - Neguinho da Beija-Flor, um dos maiores ícones do Carnaval carioca, anunciou nesta quarta-feira (20) que se aposentará após o desfile de 2025, marcando sua última apresentação à frente da agremiação na Marquês de Sapucaí. A notícia emocionou o mundo do samba, já que o intérprete, com 50 anos de carreira, tornou-se um símbolo ao ajudar a escola a chegar no topo.



A repercussão da notícia foi imediata. Famosos e fãs usaram as redes sociais para prestar homenagens ao cantor, destacando sua importância para a cultura brasileira e seu legado no samba. Em poucas horas, mensagens de carinho, fotos e vídeos de desfiles emblemáticos tomaram conta do Instagram.



Wander Pires, atual intérprete da Viradouro, publicou um longo texto de aclamação para o amigo: "Padrinho, amigo, irmão… Considero-me um sortudo pois em meu início sempre abraçou a minha trajetória. Ser elogiado por você era de tamanha estranheza, meu maior ídolo e referência apoiando meus sonhos. Triste e reflexivo, porém muitíssimo emocionado, também penso que saber o momento certo de dizer adeus e aprender a começar um novo ciclo é uma das maiores virtudes do ser humano. Afinal, quem disse que sua voz não ecoará?".



"Com você aprendemos a valorização do intérprete, a importância do segmento, e sempre ser bom exemplo aos novos. Um dia eu era um menino e você me acolheu. Agora a hora é essa de o abraçarmos ainda mais em suas novas jornadas, com aquele carinho e essência que só você tem! Seja feliz… A família Beija-flor te ama, o carnaval, o Brasil e o mundo também! Pois foi a sua voz que abriu muitas portas para nossa cultura!".



Nos comentários, Selminha Sorriso, porta-bandeira da Beija-Flor, foi direta ao descrever sua reação: "Chorando". Millena Wainer, cantora da Mocidade, também aproveitou para elogiar a dupla: "As grandes referências do nosso carnaval, tem que respeitar".



No pronunciamento oficial da escola, mais personalidades do samba comentaram a decisão. "Amado e reverenciado pelo carnaval inteiro. Momento de coraçõezinhos partidos", escreveu Evelyn Bastos, rainha de bateria da Mangueira. "Nossa maior referência, ícone do nosso carnaval, o maior de todos. Sucesso ao mestre", disse Charles Silva, cantor do Salgueiro.

Em seu perfil, Neguinho compartilhou outras homenagens recebidas. "Um dos maiorais! Entendo que tudo tem um fim, mas não estava preparada para isso. Não realizei meu desejo de cantar com ele, mas para sempre serei fã", escreveu Larissa Cruz, passista da Imperatriz. "Vai tirar onda, professor! Ruim vai ser a saudade! Mas merece esse descanso tbm! Te amo!", disse Arlindinho.

No X, antigo Twitter, fãs e admiradores da escola também reagiram à notícia. "Não consigo imaginar a Beija-Flor sem o Neguinho. Antes de eu nascer, ele já era a maior estrela da minha escola. Só gratidão por sua luz e contribuição. Beija-Flor é o que é hoje porque ele nos guiou. Sentirei muita saudades!", afirmou um usuário. "Acho a decisão dele extremamente coerente, acertada, vai sair no auge, amado e respeitado pela sua comunidade e pelo mundo", disse outro. "Merece curtir e descansar em vida plena! Não tem que provar nada a ninguém", escreveu um terceiro.