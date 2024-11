O anúncio foi feito durante o primeiro ensaio da agremiação. - Ana Lopes

O anúncio foi feito durante o primeiro ensaio da agremiação. Ana Lopes

Publicado 20/11/2024 16:49 | Atualizado 20/11/2024 19:05

Niterói - A Acadêmicos de Niterói anunciou, nesta terça-feira (19), a passista Carine Almeida como nova musa da comunidade para o carnaval de 2025. O anúncio foi feito pela diretora de Carnaval Amanda Palhares, durante o primeiro ensaio.



A jovem já representou a escola no concurso da Corte do Carnaval mas, segundo Amanda, o cargo de musa da comunidade já estava nos planos da diretoria devido à dedicação e fidelidade da passista junto à escola.

Carine é moradora de Niterói, mãe de duas meninas, cursa administração e trabalha como fiscal de loja. Ela começou no mundo do samba em 2016, pela Acadêmicos do Sossego, onde já desfilou como passista e também foi mulata.



No Carnaval da região, a moça já passou por agremiações como Folia do Viradouro, Bem Amado e Alegria da Viradouro. Além disso, já foi passista da Viradouro de 2018 a 2022, musa dos passistas do Data Vênia Doutor, 2ª Princesa do Bloco Arrasa Tudo e Rainha de bateria da escola de samba Morro do Castro. Atualmente, integra a ala de passistas da Acadêmicos de Niterói e da Acadêmicos do Cubango.



A passista celebrou o anúncio e agradeceu a confiança e a valorização da diretoria. "É gratificante ver como a escola está valorizando a sua comunidade. Sempre me fiz presente pelo amor que tenho pela agremiação, não tenho palavras para agradecer por todo o suporte que recebi no concurso, pela confiança e agora esse verdadeiro presente. Representarei a comunidade com muito orgulho", celebrou Carine.