Selminha Sorriso se emocionou ao falar do amigo Neguinho da Beija-Flor nas redes sociais - Reprodução de vídeo

Selminha Sorriso se emocionou ao falar do amigo Neguinho da Beija-Flor nas redes sociaisReprodução de vídeo

Publicado 20/11/2024 20:37 | Atualizado 20/11/2024 20:54

Porta-bandeira da Beija-Flor de Nilópolis, Selminha Sorriso compartilhou um vídeo no Instagram confessando que, finalmente, a ficha havia caído em relação à notícia da aposentadoria de Neguinho da Beija-Flor após o desfile de 2025

Veja o vídeo:

Com um olhar emocionado, Selminha expressou o impacto da saída de um ícone do samba e da escola, destacando o vazio deixado pela decisão do cantor, que por décadas foi a voz que conduziu a Beija-Flor pelos desfiles e levou a escola a grandes vitórias no carnaval.



A saída de Neguinho da Beija-Flor da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis marca o fim de uma era no carnaval brasileiro. O intérprete se tornou um dos maiores ícones da história do samba, sendo a voz que conduziu desfiles históricos e emocionou multidões com seu inconfundível 'grito de guerra' - 'Olha a Beija-Flor aí, gente!'



Selminha Sorriso comentou emocionada sobre a saída do cantor



“É difícil imaginar o carnaval sem ele. O samba perde, o carnaval perde. Neguinho é insubstituível. Quando ele passa, todos param e comemoram. Ele é mais do que um intérprete; é um personagem do samba, uma lenda viva que representa nossa cultura pelo mundo inteiro.”



Segundo a porta-bandeira, Neguinho vai deixa um vazio que será sentido profundamente na comunidade do samba. A sensação de não ouvir sua voz no comando da escola, algo que por décadas foi sinônimo de tradição e excelência, é um impacto que transcende os limites da avenida.



“Uma coisa é a pessoa partir; outra é vê-la escolher novos caminhos enquanto ainda está bem, apta, plena”, comentou Selminha, destacando a grandeza da decisão. “Mesmo assim, é inevitável sentir a ausência de alguém que há 50 anos faz o que faz com tanta excelência.”



Para Selminha que está na escola há 28 anos, mesmo outro interprete assumindo o microfone, substituir Neguinho será uma missão impossível. “Ele é único, um ícone, a personificação do samba e da essência do carnaval”, desabafou, chorando.



Enquanto o samba se despede do intérprete que levou o carnaval a todos os cantos do mundo, a Beija-Flor e seus integrantes, como Selminha Sorriso, reconhecem e celebram seu legado.



"A voz de Neguinho ecoará para sempre, não apenas na memória da avenida, mas no coração de cada sambista e amante do carnaval. Seu nome estará para sempre gravado como um dos maiores da história", disse, emocionada.