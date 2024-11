Paolla Oliveira se joga no samba em noite de ensaio da Grande Rio

Rio - Aproveitando o pré-ferido com muita festa, Paolla Oliveira marcou presença no ensaio na quadra da Grande Rio, em Duque de Caxias, na noite desta terça-feira (19). A rainha de bateria esbanjou simpatia e mostrou que tem samba no pé, enquanto vestia um look inspirado no enredo da escola.

Para a noite de samba, Paolla apostou em um cropped todo cravejado da bandeira do Pará, tema que a Grande Rio levará para a Sapucaí em 2025. Nas costas, ela carregava "invocada", nome da bateria da agremiação. Completando o look, a rainha escolheu um short jeans com franjas brilhantes e uma bota também jeans.

No Instagram, a atriz celebrou o tema da escola de samba para 2025. "Hoje, o coração bate mais forte vestindo a bandeira do Pará no primeiro ensaio de quadra depois da escolha do samba. Vestir essa bandeira é quase como pedir licença, bênção e passagem para o Carnaval que já se anuncia, sutil agora, mas intenso até março", iniciou.

"Não é só sobre Carnaval, é sobre carregar no peito o orgulho de um estado que me acolhe com uma força que só quem conhece essa terra sabe descrever. A pororoca é essa força do encontro das águas que muda o curso dos rios. Esse ano a gente vai pororocar e mudar tudo. Vamos comigo? Obrigada, Pará. Agora é com a gente, Grande Rio!", escreveu ela na legenda da publicação.

Além de Paolla, outros famosos marcaram presença no ensaio na quadra da Grande Rio, como a cantora Fafá de Belém, o ator Diogo Almeida e o apresentador David Brazil, além do casal Sophie Charlotte e Xamã, que ficou juntinho e protagonizou momentos fofos, com direito a muitos beijos.

Relatar erro