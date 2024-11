Bloco Cacique de Ramos, símbolo do Carnaval do Rio - Michelle Beff / Cacique de Ramos

Publicado 21/11/2024 12:02 | Atualizado 21/11/2024 12:08

Rio - O bloco Cacique de Ramos irá realizar, neste domingo (24), a partir das 17h, a coroação da nova Corte do Carnaval, batizada Glória Caciqueana, em homenagem à jornalista Glória Maria. O grupo terá duas novidades em 2025: a Musa de Ouro e o Índio Caciqueano, que completam o segmento ao lado da rainha, princesas e musas, entre as quais se destaca a plus-size, e a rainha da bateria.



Margarete Mendes e Marcelo Salut darão voz ao repertório especial da roda de samba com os músicos da casa. A bateria Tamarindo de Ouro, comandada pelo mestre Xula, anima a festa, enquanto Junior Nova Geração e o grupo de intérpretes conduzirão sambas antológicos de desfiles.

Na ocasião, o bloco vai comemorar a conquista do título de patrimônio histórico e cultural imaterial do Estado do Rio.



A festa também marca a inauguração do 'Painel da Corte', que enaltece o papel das mulheres e demais representantes na construção da história do Cacique de Ramos.



A quadra do Cacique fica na Rua Uranos, 1326, Olaria. A entrada é gratuita.