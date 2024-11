Integrantes da Botafogo Samba Clube vão se reunir em ensaio - @osjobsdecintiamello

Integrantes da Botafogo Samba Clube vão se reunir em ensaio@osjobsdecintiamello

Publicado 19/11/2024 10:31

Rio- A Botafogo Samba Clube vai iniciar uma temporada de ensaios rumo a 2025, nesta sexta-feira (22), a partir das 18h30 no entorno do Estádio Nilton Santos no Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio. A concentração será na Rua José dos Reis, 562.