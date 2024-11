A atriz Erika Januza é rainha de bateria da Viradouro - Victor Chapetta / Agnews

Publicado 17/11/2024 20:10 | Atualizado 17/11/2024 20:15

Rio - Atual campeã do Carnaval, a Viradouro lançou o clipe oficial do samba-enredo para 2025. O enredo da escola de Niterói, que será a terceira a desfilar no domingo (2 de março), é "Malunguinho: O Mensageiro de Três Mundos". A agremiação vai exaltar a história do líder quilombola João Batista.



O clipe foi gravado na quadra e contou com a participação da comunidade, que mostrou forte empolgação. A gravação teve a participação da atriz Erika Januza, rainha de bateria da escola.



O samba de parceria de Paulo César Feital, Inácio Rios, Marcio Andre Filho, Vitor Lajas, Vaguinho, Chanel e Igor Federal foi cantado por Wander Pires, intérprete da escola e campeão do Carnaval de 2024.



O álbum oficial de sambas do Grupo Especial para o Carnaval 2025 será lançado no próximo dia 29 de novembro

Veja o clipe