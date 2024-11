Ensaio acontece neste domingo (17) em Ramos, na Zona Norte - Nelson Malfacin / Divulgação Imperatriz

Publicado 15/11/2024 19:34

Rio - A Imperatriz Leopoldinense, atual vice-campeã do Carnaval, vai realizar, no domingo (17), o primeiro ensaio de rua do desfile de 2025. A concentração será na Rua Euclides Faria, em Ramos, Zona Norte, a partir das 16h.

"É um dos momentos mais esperados pela comunidade e pelos sambistas, de sentir a energia do nosso samba para 2025, já tão cantado na quadra, pelas ruas do nosso bairro. Agora, a gente só para depois do Carnaval, e eu convido a todos para estarem conosco", afirma a presidente da Imperatriz, Catia Drumond, filha do ex-patrono Luizinho Drumond (1940–2020).

Segundo a escola, os ensaios, que vão acontecer aos domingos, servirão para aprimorar a evolução da 'Rainha de Ramos' até o desfile do domingo de Carnaval, no dia 2 de março, quando a agremiação será a segunda a se apresentar.

O enredo, intitulado "ÓMI TÚTÚ AO OLÚFON - Água fresca para o Senhor de Ifón", do carnavalesco Leandro Vieira, vai contar a história da saga de Oxalá ao reino de Oyó para visitar Xangô.