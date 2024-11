Katarina Harmony é apresentada como nova rainha de bateria da Acadêmicos da Abolição - Don Linconl / Divulgação

Katarina Harmony é apresentada como nova rainha de bateria da Acadêmicos da AboliçãoDon Linconl / Divulgação

Publicado 13/11/2024 14:22 | Atualizado 13/11/2024 16:00

Rio - A escola de samba Acadêmicos da Abolição, na Zona Norte, anunciou a mpresária francesa Katarina Harmony, de 26 anos, como nova rainha de bateria. Ela chegará ao Brasil ainda este mês para brilhar no Carnaval 2025, na Série Prata.

Filha de brasileira, Katarina disse estar honrada por estar com a escola, no desfile da Intendente Magalhães: "Representar a Acadêmicos da Abolição é um momento de muita emoção para mim, me sinto profundamente honrada. Muitas vezes, o foco do público está nos desfiles da Sapucaí, mas o Carnaval se espalha por todo o Rio. Na Intendente, a gente vê o verdadeiro espírito de união e luta das escolas."

O presidente de honra da agremiação, José Luis Escafura, falou sobre a escolha. "Ela é francesa com alma de brasileira. Temos certeza de que escolhemos uma grande rainha para nos representar. O samba não tem fronteiras; o que vale é o amor, e isso Katarina tem de sobra."