Monique Rizzeto é coroada rainha de bateria da Acadêmicos de Niterói

Rio - Monique Rizzeto foi coroada como nova rainha de bateria da Acadêmicos de Niterói. A nova majestade optou por realizar uma confraternização fechada no domingo (10), na sede do Clube Fluminensinho, em Niterói, somente com membros da bateria, segmentos, diretoria e lideranças que compõem a azul e branca. Na ocasião, Monique usou dois looks nas cores da escola. A festa contou com feijoada e pagode.



Tendo Wilson Neto, ex-rei momo, como mestre de cerimônias, Monique recebeu flores do presidente Wallace Palhares e da diretora de Carnaval Amanda Palhares, além da faixa do mestre Demétrius e a coroa de sua mãe, Yolanda Rizzeto.

"Desde o meu primeiro contato com a Acadêmicos de Niterói, eu vi que ali seria o início de uma grande história. O Demétrius foi o meu primeiro mestre, ainda na Tradição. Se o destino quis unir nós dois novamente é porque algo especial estava por vir. Quis realizar a festa da minha coroação para todos aqueles que estarão comigo nesta jornada. Quero somar com a escola em busca deste título", afirmou a rainha.



Após a cerimônia, os segmentos se apresentaram com Monique já embalados pelo samba-enredo de 2025 “Vixe Maria”.

A Acadêmicos de Niterói será a 7ª escola a desfilar no sábado de carnaval, na Marquês de Sapucaí.

