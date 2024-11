Princesas Kawany e Maria Eduarda posam com o Rei Momo Arthur Miguel e a rainha Valentina - Divulgação

Princesas Kawany e Maria Eduarda posam com o Rei Momo Arthur Miguel e a rainha ValentinaDivulgação

Publicado 11/11/2024 08:13

Rio - Foi definida neste domingo (10) a Corte Mirim do Carnaval 2025. A rainha é Valentina Monteiro, de 10 anos, representante da Caprichosos de Pilares, enquanto o posto de Rei Momo será ocupado por Arthur Miguel, 10, oriundo da Estrelinha da Mocidade.

Também integram o grupo a primeira princesa Maria Eduarda Gamas, 10, da Unidos do Viradouro, e Kawany Venâncio, 11, do Salgueiro, como segunda princesa.

O concurso foi realizado na recém-inaugurada Casa Carnaval, no Centro do Rio. Rei Momo do Carnaval carioca dez vezes, o arquiteto Alex Oliveira presidiu o júri.

As crianças que concorreram fazem parte das 17 agremiações que formam a Associação das Escolas de Samba Mirins do Rio (Aesmi-RIO), realizadora do evento.