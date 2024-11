Viviane Araújo cai no samba em gravação de clipe do Salgueiro

Rio - Viviane Araújo caiu no samba na gravação do clipe do samba-enredo do Acadêmicos do Salgueiro na quadra Raízes, no morro do Salgueiro, nesta quinta-feira (7). Além da rainha de Bateria da agremiação, também marcaram presença a atriz Cacau Protásio e as musas Tati Barbieri e Ana Flavia Barcelos.

Nas redes sociais, a Rainha das Rainhas comentou a empolgação para o evento. "Meus amores, olha como estou... prontinha sabe para quê? Para subir o Morro do Salgueiro, hoje tem gravação do nosso clipe", contou aos seguidores.

Atualmente, Viviane Araújo concilia os preparativos para o Carnaval 2025 com as gravações de "Volta Por Cima", novela das 19h da TV Globo. No folhetim, ela interpreta a personagem Rosana.

