Rei Momo, rainha e princesas do Carnaval Mirim de 2023 - Divulgação / AESM-RIO

Publicado 07/11/2024 10:34 | Atualizado 07/11/2024 10:41

O Rei Momo, a rainha e as princesas da Corte Mirim 2025 serão conhecidos no próximo domingo (10), no Concurso Cortejo Carnaval Mirim. O evento, aberto ao público e com entrada gratuita, será realizado na recém-inaugurada Casa Carnaval , localizada na Rua do Mercado, 37, no Centro, às 15h.