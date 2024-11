O carnavalesco Cahê Rodrigues - Reprodução/Instagram

05/11/2024

Rio - O carnavalesco Cahê Rodrigues, 48 anos, recebeu mensagens de apoio de amigos, seguidores e famosos, na segunda-feira (4), após anunciar sua saída da escola de samba paulistana Camisa Verde e Branco para tratar um quadro de depressão e síndrome do pânico.

"Meu querido, espero que tenha força e fique bem. Meus pensamentos positivos estão com você", escreveu Lucinha Nobre, porta-bandeira da Unidos da Tijuca.

"Já deu tudo certo! Você é gigante! Melhoras, amigo", comentou Rosiane Pinheiro, dançarina e Ex-Fazenda. "Melhoras, queridão!", disse o cantor Ivo Meirelles.

"Meu amigo, já já você estará de volta mais forte ainda, se cuida", reagiu Catia Drumond, presidente da Imperatriz Leopoldinense. "Nenhum CNPJ vale mais que um CPF", comentou o cantor e compositor Leonardo Bessa.

A Camisa Verde e Branco também postou um comunicado, na noite de segunda-feira (4) agradecendo ao Carnavalesco e lamentando sua saída.

"É com profundo respeito e lamento que nossa escola vem a público informar que o artista Cahê Rodrigues não continuará à frente do projeto de Carnaval para o desfile de 2025, por motivo de saúde. Desde já destacamos que a saída do Carnavalesco ocorreu de forma consensual, atendendo às determinações médicas do artista, que o obrigaram a se afastar das atividades em 17/10/2024. Nossa escola agradece imensamente pelos serviços prestados e estimamos pronta recuperação.



Nosso projeto de Carnaval segue a todo vapor sendo conduzido pelo Carnavalesco Leonardo Catapretta , Diretor de Carnaval João Ferro e os Enredistas Clark Mangabeira e Victor Marques", conclui o texto.

Saída por determinação médica

Cahê recebeu uma determinação médica para iniciar imediatamente seu tratamento, o que o obrigou a deixar o trabalho que vinha desenvolvendo no Carnaval paulistano.

No comunicado, o carnavalesco agradeceu a escola de samba pela oportunidade de retornar ao carnaval de São Paulo após 11 anos, e destacou o acolhimento recebido pelos integrantes da agremiação. "Em breve o carnavalesco estará de volta às atividades, como sempre o fez, nos seus mais de 30 carnavais de sucesso em que atuou!", finalizou a nota.

A Camisa Verde e Branco será a última a desfilar no Sambódromo do Anhembi, no dia 28 de fevereiro, pelo Grupo Especial. A agremiação fará uma homenagem a Cazuza com o enredo "O tempo não para! Cazuza – o poeta vive!".

O carnavalesco já passou por grandes escolas cariocas como Portela, Grande Rio, Imperatriz Leopoldinense e União da Ilha.