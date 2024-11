Viviane Araujo esbanja beleza e samba no pé na quadra do Salgueiro - Anderson Bordê / AgNews

Publicado 03/11/2024 07:54

Rio - O carnaval está chegando e Viviane Araujo mais uma vez mostrou que está pronta para entrar com tudo na avenida. Neste sábado (2), a rainha de bateria se jogou no samba na quadra do Salgueiro, no Andaraí, Zona Norte da cidade, na noite em que a agremiação convidou a Unidos da Tijuca.

Em seu perfil do Instagram, Viviane mostrou detalhes do look que escolheu: um vestido curtinho lotado de brilhos dourados com franjas na manga. Nos Stories, a rainha de bateria mostrou que tem samba no pé e exibiu o talento no tamborim ao acompanhar a Furiosa, bateria do Salgueiro.

Nas redes sociais, os internautas não economizaram nos elogios destinados à Viviane. "A maior e mais linda", escreveu um perfil. "O dourado lhe cai bem, majestade", disse outro. "Está gata demais. Te amo, rainha", se declarou um terceiro.