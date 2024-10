Luciana Picorelli é a nova rainha de bateria da Tradição - Divulgação

Publicado 31/10/2024 11:56

Rio - A repórter Luciana Picorelli é a nova rainha de bateria da escola de samba Tradição. Ela dividirá o reinado com o personal trainer Bruno Pinheiro no Carnaval 2025, marcado pelo retorno da agremiação à Marques de Sapucaí na Série Ouro.



"Fiquei extremamente feliz com o convite da Tradição. Na verdade, sempre quis fazer parte da escola, mas nunca tive oportunidade. Ano que vem será o motivo duplo de comemoração. Eu voltando para Sapucaí depois de 12 anos e ela subindo para o grupo da Série Ouro", declarou Luciana.

No ar com o programa 'Sabadou com Luciana Picorelli e o Ti ti ti do Samba', a repórter da Rádio Tupi já esteve à frente das baterias de escolas como Estácio de Sá, Inocentes de Belford Roxo, União da Ilha do Governador e Alegria da Zona Sul. Luciana também foi a primeira musa da Portela.Ela iniciou a trajetória como dançarina nos grupos Molejo e Copacabana Beach. Formada em artes cênicas pela CAL, integrou o elenco de novelas da TV Globo, entre elas "Caras e Bocas". Além disso, Luciana fez parte do extinto programa "Zorra Total" por cinco anos consecutivos. Como repórter, atuou ao lado de Wagner Montes por sete anos na Record.A divulgação da nova rainha de bateria da azul e branco de Campinho chegou após o anúncio de que Bruno reinaria sozinho . Questionada sobre a decisão, a presidente Raphaela Nascimento explicou. "Fizemos história esse ano na Intendente, levando pela primeira vez um rei solo no desfile da Tradição. Decidimos que iríamos repetir o feito em 2025, onde pela primeira vez o Condor teria um rei solo na Sapucaí. Mas soubemos do sonho e da vontade da Luciana de estar conosco. Eu a conheço há muitos anos e tenho um carinho imenso por ela", afirmou.A presidente completou dizendo que o feito, ainda assim, será um marco para a agremiação: "Apesar de mudarmos um pouco a configuração, ainda será histórico para a nossa escola. Em 40 anos, esta será a primeira vez que a Tradição terá um rei desfilando no palco do maior espetáculo da terra".