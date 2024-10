Herdeiros da Vila apresenta o enredo Quem Avisa é o Zé no Carnaval 2025 - Divulgação

Publicado 31/10/2024 11:41 | Atualizado 31/10/2024 12:37

Rio - A Herdeiros da Vila, escola mirim da Vila Isabel, divulgou nesta quarta-feira (30) o título do enredo que levará para a Sapucaí no Carnaval 2025. “Quem Avisa é o Zé” vai homenagear Mendes, personagem principal da canção “Zé do Caroço”, hit de Leci Brandão, e símbolo da comunidade do Morro do Pau da Bandeira, em Vila Isabel, na Zona Norte. O tema será desenvolvido pelo carnavalesco Sidney Rocha.

“Nossos herdeiros são futuros líderes populares como foi Zé do Caroço. Tenho plena certeza que é nas nossas crianças que mora o caminho para um futuro melhor”, destacou Philipe Duarte, presidente da escola.



Através da contribuição de Zé do Caroço que por meio do serviço de alto-falante que instalou na comunidade para divulgar alertas aos moradores, a agremiação contará como o personagem se tornou inspiração para a construção de um Carnaval.



“É uma honra muito grande para mim. Espero que essa criançada possa fazer um desfile espetacular e iluminado, afinal a escola tem toda a condição e legitimidade para contar essa história e o espírito do Zé do Caroço merece isso”, afirmou Leci Brandão.



Filho de Zé do Caroço, Edmilson Alves falou sobre a emoção de ter o pai como tema. “É de uma alegria e satisfação enorme. Eu nunca desfilei. Sempre tive para mim que desfilaria pela primeira vez na escola que homenageasse meu pai. E assim será! O Carnaval 2025 vai ficar na história.”



O 'Zé do Caroço' da vida real morreu no início dos anos 2000. Nordestino, José Mendes da Silva teve seu trabalho comunitário interrompido - de divulgação de informações por alto-falantes - quando uma moradora, casada com um oficial das forças armadas, reclamou do barulho que atrapalhava para ver sua novela preferida.

O DIA. A ideia de fazer a canção veio após conhecer a história do líder comunitário homônimo. De acordo com Leci, a composição da música se deu a partir de um relato feito pelo jornalista Cláudio Vieira , do jornal. A ideia de fazer a canção veio após conhecer a história do líder comunitário homônimo.

"O Zé do Caroço ligava o alto-falante no horário da novela. Um belo dia, vim da Zona Sul vindo para a Tijuca e veio aquela linha melódica, sou compositora intuitiva, Deus quando manda, manda letra, música, introdução, tudo direitinho", contou Leci Brandão em entrevista ao canal do Imperator no Youtube.

Apesar de ter enfrentado resistência da gravadora para registrar a música, Leci alcançou o sucesso com a canção, que depois foi regravadas por muitos artistas, incluindo grupo Revelação, Seu Jorge, Anitta, grupo Art Popular e muitos outros.