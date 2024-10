Grande Rio divulga fotos de figurinos para o Carnaval de 2025 - Custódio Coimbra

Publicado 29/10/2024 14:19

Rio – A Acadêmicos do Grande Rio divulgou detalhes de algumas fantasias para o Carnaval de 2025. Com o enredo "Pororocas Parawaras, as Águas dos meus Encantos nas Contas dos Curimbós”, concebido pelos carnavalescos, Gabriel Haddad e Leonardo Bora, os figurinos foram fotografados no espaço imersivo "Mar de Espelhos", no AquaRio, na Zona Portuária.

As fotos do ensaio "Mergulho no Espelho do Encante" foram realizadas por Custódio Coimbra e Joana Coimbra.



Leonardo Bora reforça o caráter experimental deste ensaio, destacando as ações em parcerias com outros artistas. "O enredo, concebido e desenvolvido em parceria com a artista paraense Rafa BQueer, permite que a gente mergulhe num universo extremamente rico. Na visão fantástica da narrativa, as princesas turcas, que se confundem com as pororocas do Pará, atravessam os portais da encantaria, em alto mar, e conhecem uma explosão de vida no interior da floresta, no barro dos igapós, no 'fundo do igarapé'", como canta o samba escolhido.



"Elas se transformam em animais de poder, bailam em pajelanças e candomblés, são cultuadas nas giras de Tambor de Mina, viram tema de Carimbó. É algo muito vivo e fluido, orgânico, dinâmico. E só é possível vivenciar essa riqueza a partir do diálogo com o território. Por isso, a parceria com artistas paraenses é fundamental", completa o carnavalesco.



Além da parceria com o "Mar de Espelhos", do AquaRio, a escola realizou um ensaio fotográfico em seu barracão, na Cidade do Samba. O fotógrafo Ademir Júnior, colaborador de Bora e Haddad desde 2017, registrou todas as fantasias do desfile de 2025.



"Mesmo no ensaio realizado no barracão, que em geral é mais tradicional, propusemos toques especiais. O cenário-base foi pensado como grande colcha de retalhos, sobre a qual se derramava um móbile composto por 2 mil garrafinhas preenchidas com líquidos coloridos, uma referência sutil ao trabalho das erveiras do Ver-o-Peso, mercado onde são vendidos itens para os rituais do Tambor de Mina", relata Haddad.



"Algumas bancas e lojas, inclusive, levam o nome das princesas. Elas estão em tudo. Ao lado dessa colcha, construímos uma caixa com espelhos, dentro da qual algumas fotos desconstruídas foram realizadas. É um recurso antigo e fascinante, que pode ser conferido nas fotos do Júnior", finaliza o artista.