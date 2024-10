Bateria da Portela anima convidados da festa de 82 anos de Milton Nascimento - Reprodução / Instagram

Publicado 26/10/2024 10:43 | Atualizado 26/10/2024 10:51





Rio - O cantor e compositor Milton Nascimento completa 82 anos neste sábado (26). Na véspera do aniversário, ele celebrou com uma festa regada a muito samba, em que a bateria da Portela animou os convidados. O artista será o enredo da agremiação no Carnaval de 2025. "Parabéns, Bituca! Para você, nossa singela homenagem", escreveu Fábio Pavão, presidente da Azul e Branca de Madureira, na legenda da publicação do Instagram. O artista mineiro ganhou um "parabéns para você" ao som da bateria da agremiação.

Com o tema "Bituca 82", fazendo referência ao apelido de infância do compositor, a celebração ainda contou com uma mesa decorada com bolo, doces e um painel com fotos de diferentes fases da vida do aniversariante.