Milton Nascimento se emocionou com samba escolhido pela Portela Reprodução/Instagram

Publicado 13/10/2024 20:40

Rio - Neste domingo, Milton Nascimento compartilhou a emoção de ouvir pela primeira vez o samba campeão da Portela para o Carnaval 2025. Aos 81 anos, o artista será homenageado pela Azul e Branco de Madureira com o enredo "Cantar será buscar o caminho que vai dar no Sol - Uma homenagem à Milton Nascimento".

Aos seguidores, o artista confessou sua alegria com a escolha dos integrantes da agremiação. "Hoje à tarde, escutando o nosso samba campeão, que vai nos embalar na avenida em 2025. Tudo nessa linda homenagem da @oficialportela me emociona demais, e eu não vejo a hora de desfilar e ver a minha história contada pelos lindos olhos dessa gigante do carnaval, ao lado de todos vocês. Obrigado, Portela", agredeceu.