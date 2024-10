Washington Olivetto foi criador do icônico Garoto Bombril - Reprodução / Instagram

Rio - Famosos lamentaram o falecimento de Washington Olivetto , neste domingo (13), aos 73 anos, no Rio. O publicitário estava internado há quatro meses no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul da cidade, para tratar complicações de uma cirurgia feita no pulmão em São Paulo.

Lulu Santos usou as redes sociais para homenagear e se despedir do amigo. "Conheci Washington Olivetto há mais de 40 anos e ao longo do tempo nos tornamos amigos, muito amigos e praticamente familiares.Nesses 40 + anos, sempre saí de todos os nossos encontros e incontáveis conversas, sobre qualquer assunto, com a sensação de ter aprendido algo que não sabia ou ganhado uma nova percepção sobre a vida, as pessoas e os fatos, uma valiosa troca. Hj ele nos deixa e certamente vai ganhar páginas e mais páginas descrevendo sua vitoriosa trajetória profissional e sua verve e humor pessoais. A mim cabe apenas dizer que sentirei imensa falta, ainda que não me faltem as memórias e os ensinamentos guardados. Nos irmanamos, Clebson e eu a sua querida Patricia seus filhos Homero e os gêmeos Antônia e Theo, os quais vi nascer. Saudade".



Boninho: "Meu querido amigo, Washington Olivetto, gênio da publicidade. Incrível e especial. Voa mais alto agora. Descansa. Quem não se lembra do cachorrinho da Cofap, do Garoto Bombril, do primeiro sutiã e do genial 'Hitler para Folha'. Ele nunca parou de criar, sempre recebia dele alguma ideia, um bom texto, um divertido carinho. Vai fazer falta na minha vida".



Ana Furtado: "Descanse em paz".



Lúcio Mauro Filho: "Washington Olivetto, gênio da publicidade mundial, orgulho do Brasil! Descanse em paz mestre!".



Paulo Ricardo: "Washington era um gênio e um querido, apaixonado pela música brasileira, e me deu o privilégio de participar de minha canção 'King of the Marketing', do CD Zum Zum, onde, com toda a paciência, conversou longamente comigo pra pescarmos algumas de suas pérolas num rap improvável. RIP meu amigo, um dos maiores publicitários de todos os tempos, que deixou sua marca na lembrança de cada um de nós…".

Edney Silvestre, jornalista: "Foi um 'criativo', como diz o jargão da publicidade, borbulhante, original, inigualável. Nunca houve, nem haverá nenhum outro com tamanho talento".



Martha Medeiros, escritora: "Muito triste com a partida de Washington Olivetto, mestre de todos nós. Trabalhei em publicidade por mais de 13 anos, com uma passagem rápida pela DPZ de Porto Alegre. Tudo o que sabemos sobre propaganda, foi com ele que aprendemos. Descanse em paz, W de todo o Brasil".

Astrid Fontenelle: "Nenhum publicitário ficará chateado comigo se eu falar que Washington Olivetto foi o Pelé da propaganda. Gênio na sua trajetória com inúmeros cases de MUITO sucesso e criador da DEMOCRACIA CORINTHIANA. Aprendi com ele, lá nos 1990, que reuniões não deveriam durar mais de cinco minutos. Talvez para quem seja gênio. Meus sinceros sentimentos a sua esposa e filhos. Hora de descansar".

Djavan: "O Brasil perdeu hoje um de seus maiores publicitários e grande amigo de Djavan, Washington Olivetto. Descanse em paz, Washington! Nossos sentimentos para Patrícia, seus fãs e familiares".

Milton Neves: "Caro, Washington Olivetto. Você foi para o céu deixando aqui embaixo trajetória extraordinária para a Economia do Brasil, mercado publicitário e para mim também em apoios e patrocínios. Sim, houve invejoso doente quando testemunhei suas campanhas, mas você muito me ajudou na vida. Obrigado, gênio".

Felipe Neto: "O maior publicitário da história do nosso país nos deixou hoje. Vá em paz, Washington Olivetto."

Gilberto Gil: "Hoje, nos despedimos de Washington Olivetto, um publicitário que deixou uma marca indelével no mercado internacional. Ele é daqueles que a gente nunca esquecerá. Seu legado e criatividade continuarão a inspirar todos nós. Obrigado, Washington."

