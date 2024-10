Ex-BBB Sarah Aline - Webert Belicio/ Agnews

Publicado 13/10/2024 22:06

Rio - Neste domingo (13), Sarah Aline tornou público o relacionamento com Rhudson Victor. Nas redes sociais, a influenciadora e ex-integrante do "Big Brother Brasil 23" compartilhou alguns cliques com o novo namorado. "Silêncio que eu estou amando", escreveu nas redes sociais.



fotogaleria Essa é a primeira relação que Sarah Aline assume após o envolvimento com Ricardo Alface. Os dois foram colegas de confinamento no reality show da TV Globo e chegaram a engatar um romance que não vingou após o término do programa.