Alex Escobar comemora 50 anos com festa grandiosa ao som da Mocidade de Padre MiguelReprodução / Instagram

Publicado 13/10/2024 19:01 | Atualizado 13/10/2024 19:11

Rio - Alex Escobar celebrou a chegada dos 50 anos com uma festa grandiosa no Rio, neste sábado (12). O apresentador do "Globo Esporte" reuniu amigos, familiares e diversos famosos para comemorar a data especial. A grande atração da noite foi a bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel, escola do coração do jornalista, que garantiu a animação dos convidados.

"Cinquentei, gente boa!! Com minha família amada, com a mulher amada Thamine , com os amigos amados, com a amada Mocidade Independente de Padre Miguel de surpresa. Eu agradeço, agradeço muito a Deus pela minha vida", escreveu ele nas redes sociais.

Entre os convidados, estavam Sérgio Loroza, Fátima Bernardes e o namorado, o deputado federal Túlio Gadêlha. O casal foi visto animado, curtindo o som da bateria e celebrando ao lado de Escobar e outros amigos.