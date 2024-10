Anitta - Reprodução Instagram

Publicado 13/10/2024 15:28

Rio – Anitta, de 31 anos, divertiu internautas ao se deparar com uma iguana dentro de sua piscina em Miami, nos Estados Unidos. A artista mostrou o momento inusitado no Instagram Stories, e não conteve o medo ao pedir ajuda para tirar o animal silvestre do local.



"Descobrimos agora que tem uma iguana dentro da piscina, que veio com a chuva. O cachorro não para de nadar, ele está enlouquecido. Caralh*, eu estou morrendo de medo. Se isso for um mini jacaré eu vou me matar", declarou a cantora.



Ao ver seu cachorro tentando tirar o animal da piscina, Anitta relata: "Temos que tirar meu cachorro daí. Ele está brigando com um mini jacaré. Não sei mais onde ele está. A cabeça dela é branca".



Atualmente, a cantora está em sua casa em Miami, depois de ter decidido permanecer após a notícia que o Furacão Milton passaria pela cidade.