Grávida, Viih Tube faz tour pelo quarto do filho - Reprodução / Youtube

Grávida, Viih Tube faz tour pelo quarto do filhoReprodução / Youtube

Publicado 13/10/2024 13:00 | Atualizado 13/10/2024 13:01

Rio - Viih Tube, de 24 anos, finalizou o quartinho do segundo filho, Ravi, de quem está grávida de 34 semanas. Neste sábado (12), a influenciadora fez um tour pelo local e mostrou todos os detalhes do ambiente.



fotogaleria

Com o tema de espaço sideral, o quarto de Ravi conta com símbolos de astronautas, estrelas e planetas. Viih explicou que o tema foi escolhido pelo marido, Eliezer, que sempre quis fazer a decoração com esta inspiração caso tivesse um menino.



O ambiente foi decorado com uma pintura feita à mão na parede, uma cômoda com trocador, uma cama montessoriana, o berço, a poltrona de amamentação e também um espaço com pufe e um foguete de madeira.



Além de Ravi, Viih e Eli são pais de Lua, de 1 ano.

Confira: