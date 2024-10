Neymar e Bruna Biancardi - Reprodução do Instagram

Publicado 13/10/2024 11:24

Rio - Neymar Jr. publicou um clique romântico com a namorada, Bruna Biancardi, e encantou os seguidores., neste sábado (12). Em uma das fotos, publicadas no Instagram, o craque apareceu dando um beijinho na amada. Na outra, os papais de Mavie, de um ano, estão lado a lado e sorridentes.



"Rolezinho", escreveu Neymar na legenda. Bruna logo comentou: "Vale night dos papais". Não demorou muito para os fãs elogiarem o casal. "Lindos demais", afirmou um. "Muito amor e muito estilo", declarou. Os dois marcaram presença em um evento de boxe em Riade, na Arábia Saudita. O jogador até participou da entrega do cinturão ao vencedor da competição.

Recentemente, Neymar e Bruna celebraram o primeiro ao da filha em um hotel de luxo na Arábia Saudita. A influenciadora digital mostrou cliques da festa em sua rede social e se declarou para Mavie. "Sonhei a vida inteira em ser mãe e todos os dias você me presenteia com a minha melhor versão. Sinceramente nem lembro quem eu era antes de você chegar. Sou tão mais completa agora, com você", disse ela em um trecho da postagem.