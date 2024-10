Mavie, filha de Bruna Biancardi e Neymar Jr, completou 1 ano - Reprodução/Instagram

Publicado 07/10/2024 09:31

Rio - Bruna Biancardi dividiu com os seguidores, na manhã desta segunda-feira (07) alguns cliques do aniversário de um ano de Mavie, fruto do relacionamento com Neymar Jr. Nos Stories, a ela mostrou detalhes da decoração da festa.

A influenciadora também escreveu um longo texto falando sobre o primeiro ano de vida da menina. "Sonhei a vida inteira em ser mãe e todos os dias você me presenteia com a minha melhor versão. Sinceramente nem lembro quem eu era antes de você chegar. Sou tão mais completa agora, com você. Já faz 1 ano daquele dia tão especial que você decidiu chegar antes do previsto e mostrar que dali para frente, as coisas seriam do seu jeitinho", iniciou.

"Durante esses 365 dias juntas & grudadas eu mergulhei de corpo e alma na maternidade, e como tem sido bom e gratificante acompanhar cada passo seu, cada movimento novo, cada palavrinha, sorriso. Apesar de alguns momentos terem sido conturbados, difíceis e até injustos.. eu não mudaria nada, pois nós estávamos juntas, uma pela outra, e tudo o que passamos fortaleceu ainda mais o laço que temos hoje. Você me mostrou o que realmente faz sentido e também o que não tem nenhuma importância", completou.