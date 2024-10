Leonardo se pronuncia após entrar em 'lista suja' do trabalho escravo - Reprodução / Instagram

Publicado 07/10/2024 18:38 | Atualizado 07/10/2024 18:44

Rio - Leonardo, de 61 anos, foi colocado na "Lista Suja" do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), como é chamado o cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão. Na tarde desta segunda-feira (7), o cantor se pronunciou nas redes sociais e deu sua versão do caso.

O sertanejo contou que arrendou a fazenda para a plantação de soja e que não teve envolvimento com a contratação de funcionários. "Estou surpreso e muito triste. O meu nome está sendo vinculado na televisão, rádio, internet e tudo mais. Em 2022, eu arrendei uma fazenda para que o arrendatário plantasse soja, milho, o que ele quisesse. Se eu estou arrendando a fazenda para ele, ele tem o direito de plantar o que ele quiser".



O cantor disse que na fazenda apareceram funcionários que ele "não conhece". Também contou que havia recebido uma visita do Ministério Público do Trabalho anteriormente, em outra fazenda, a Lacanca, e chegou a ser multado, mas que "tudo foi acertado".



Por fim, Leonardo negou que tenha apoiado qualquer atitude relacionada com as acusações e ainda disse que é completamente contra o trabalho forçado. "Eu já plantei tomate, eu sei como que é, a vida é difícil lá. No meu coração, eu jamais faria isso. Eu acho que há um equívoco muito grande sobre a minha pessoa. O Brasil inteiro me conhece e sabe a pessoa que eu sou, da idoneidade que eu tenho, graças a Deus. Eu estou dizendo para vocês, eu não me misturo nessa lista que eles fizeram de trabalho escravo, eu sou completamente contra essa coisa. E vou ser sempre contra isso".

Entenda

A "Lista Suja" do Ministério do Trabalho e Emprego foi publicada nesta segunda-feira (7). O nome de Emival Eterno da Costa, o Leonardo, entrou no cadastro após fiscalização na Fazenda Talismã, em Jussara, na região noroeste de Goiás, realizada em novembro de 2023. A propriedade do sertanejo é avaliada em R$ 60 milhões.



Segundo o órgão, foram encontrados seis funcionários submetidos a condições análogas à de escravo na fazenda. Outros 176 nomes de empregadores foram adicionados à lista, que é atualizada semestralmente, sendo 20 deles por práticas de trabalho análogo à escravidão no âmbito doméstico.

Nomeada em referência à música Talismã, sucesso da dupla Leandro e Leonardo nos anos 1990, a fazenda é usada constantemente pela família do cantor, principalmente por Virginia Fonseca, mulher de Zé Felipe, filho do sertanejo. A propriedade possui uma mansão, quadras esportivas, cavalos, lago, jet-ski, quadriciclo, igreja, piscina, área de jogos, churrasqueira, curral.