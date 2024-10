Filha de MC Marcinho desabafa sobre de herança do pai - Reprodução / Instagram

Publicado 07/10/2024 17:36 | Atualizado 07/10/2024 17:37

Rio - Marcelly Garcia desmentiu rumores de que teria ficado rica após a morte de seu pai, MC Marcinho, que faleceu em agosto do ano passado, aos 45 anos, por complicações relacionadas a problemas cardíacos. Antes de sua morte, ele havia realizado um apelo nas redes sociais em busca de ajuda para uma cirurgia no coração.

Através de uma trend do TikTok, a jovem falou sobre a atual situação financeira. "Eu sou filha do MC Marcinho e é claro que as pessoas acham que eu sou rica só porque meu pai foi uma pessoa famosa. Só que, na verdade, eu não tenho dinheiro para pagar uma conta de luz nesse exato momento", desabafou."É claro que as pessoas acham que eu recebi uma herança bilionária pelo fato do meu pai ter estourado com 'Glamurosa', quando, na verdade, nós não ganhamos nada além de direito autoral. Sem falar que apareceu muitas pessoas processando meu pai alegando que também têm direito ao direito autoral. Nós somos cinco filhos, então não sobra muita coisa pra gente, então o que a gente está fazendo? Caçando emprego", explicou.Ela também falou que está acostumada a não ser reconhecida pelo seu nome. "Claro que nunca vou ser apresentada como Marcelly, apenas como "a filha do MC Marcinho'", comentou. No entanto, disse se sentir honrada por ser filha do artista. "Meu maior orgulho é ser filha desse cara incrível".Marcelly revelou que não deseja trilhar seu caminho como funkeira. "Eu sou filha do Marcinho e é claro que as pessoas esperam que eu cante funk, sendo que o que eu gosto de cantar é R&B [Rhythm and Blues].