Virgínia e sua mãe, Margareth Reprodução Instagram

Publicado 07/10/2024 16:56

Rio – Virgínia Fonseca, de 25 anos, usou suas redes nesta segunda-feira (7), para compartilhar um momento importante com sua mãe, Margareth Serrão, que decidiu tentar parar de fumar. A influenciadora gravou a conversa da mãe com o médico, que a incentivou a se livrar do vício.



"Ela fugiu de mim, só vem no dia que eu não estou aqui", brincou o médico. "Você tem que parar de fumar, pelas suas netas", continuou ele. Margareth respondeu determinada: "Vamos tentar. Você vai me dar o remédio, vamos tentar".



Virgínia celebrou a disposição da mãe em cuidar da saúde. "Parece que a guerra está dando andamento, a guerra que eles travam há anos", comemorou a influenciadora.



Casada com o cantor Zé Felipe, Virgínia costuma compartilhar momentos de sua rotina com os seguidores, sempre ao lado da família. Recentemente, ela deu à luz ao seu terceiro filho, José Leonardo, que completa um mês de vida nesta terça-feira (8).