Preta Gil iniciou 4° ciclo de quimioterapia para tratamento do câncer - Reprodução/Instagram

Publicado 07/10/2024 14:43

Rio - Preta Gil compartilhou um vídeo no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde iniciou o quarto ciclo de quimioterapia para o tratamento de um câncer, nesta segunda-feira (07). A cantora interagiu com os seguidores e também falou sobre os sintomas que vem tendo após o retorno da doença em quatro áreas diferentes do corpo. Os novos tumores estão nos linfonodos, no peritônio e no ureter.



fotogaleria "Já estou aqui no Sírio, vou fazer meu quarto ciclo. Vim falar para vocês uma coisa que aconteceu comigo e achei curiosa. Doutora Bia está aqui e falava para mim nos outros ciclos, quando eu chegava aqui e ficava muito enjoada: 'Será que você não tem náusea antecipatória?'. Eu falava: 'Não, eu chego aqui ótima e só fico enjoada quando o medicamento entra'. Corta para eu tentando comer no café da manhã enjoada. Cheguei aqui enjoada e minha ficha caiu. Comentei: Estou com náusea antecipatória e isso existe de verdade. Já cheguei aqui enjoada, a cabeça da gente comanda tudo", contou.

Em agosto, Preta Gil detalhou o retorno da doença e a rotina em seu novo tratamento . "É mais comum do que a gente imagina, mas é sempre um grande susto. No mesmo dia, no mesmo momento, a gente começou a quimioterapia. Primeiro ciclo acabou hoje, sigo no hospital mais 24 horas em observação, vou pra casa, fico em casa 12 dias e volto para o hospital. Ou seja, minha rotina de tratamento oncológico voltou para que a gente possa curar esses quatro focos que eu citei do câncer. Espero que vocês continuem rezando por mim", pediu.

A artista ainda garantiu que estava bem, apesar do diagnóstico. "Eu estou bem, estou com a cabeça boa. Estou muito melhor do que quando eu comecei o tratamento em 2023. Eu sou outra Preta em 2024, cheia de vontade de viver, com muita energia, cercada de amor, por Deus, meus orixás, minhas santinhas. Eu estou realmente melhor para enfrentar esses tumores dessa vez", acrescentou.