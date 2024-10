Bruno Mars - Reprodução Instagram

Publicado 07/10/2024 14:06

Rio – O cantor Bruno Mars revelou, pela primeira vez, aos fãs brasileiros, que está solteiro, durante sua apresentação no Estádio Morumbi, em São Paulo, neste sábado (5). A informação só confirmou as especulações sobre seu término de relacionamento com a modelo Jéssica Caban.

Conhecido carinhosamente como ‘Bruninho’ pelos fãs, o artista encantou o público não apenas com sua música, mas também com seu carisma e tentativas de falar português. Ao anunciar sua nova situação amorosa, ele provocou risos e aplausos. "Estou solteiro", disse Bruno. "Eu estou facinho. Cadê as solteiras?", completou ele, levando a plateia ao delírio.



Bruno namorava a modelo, atriz e designer de moda, Jessica Caban, com quem esteve 13 anos. Os dois mantinham uma relação discreta.