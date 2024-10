Raquel Brito - Reprodução / Instagram

Raquel Brito Reprodução / Instagram

Publicado 07/10/2024 22:21 | Atualizado 07/10/2024 22:24

Rio - A equipe de Raquel Brito divulgou na noite desta segunda-feira (7) o relatório elaborado pelo Coordenador Médico do programa "A Fazenda". O documento esclarece os motivos pelos quais a participante necessitou de assistência médica após participar de uma prova e, em seguida, foi desclassificada do reality show.

fotogaleria

"Recebemos o relatório médico de Raquel, com informações sobre o seu estado de saúde. Após a Prova de Fogo, Raquel apresentou uma dor torácica, o que levou a necessidade de atendimento médico e exames de investigação deste sintoma", disse a equipe da irmã do ex-BBB, Davi Brito"Agradecemos por todas as mensagens de melhoras para a nossa Raquel e aproveitamos para informar que ela está sendo assistida por uma equipe médica qualificada. Reforçamos que as informações serão divulgadas à medida que forem disponibilizadas pela equipe responsável", continuou.O relatório médico diz: "A participante Raquel Brito Santos de Oliveira apresentou episódio súbito de dor torácica. Está passando por exames laboratoriais e de imagem, recebendo tratamento medicamentoso e necessita permanecer em repouso e hospitalizada neste momento".Mais cedo, a equipe de Raquel negou alguns rumores que começaram a circular nas redes sociais após sua desclassificação de A Fazenda 16: "Ela continua sob cuidados da equipe médica, não está entubada, não sofreu infarto e não está grávida. Qualquer atualização será comunicada".