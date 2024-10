Mingau - Reprodução/Instagram

Publicado 07/10/2024 20:25 | Atualizado 07/10/2024 20:28

Rio - Rinaldo Oliveira Amaral, de 57 anos, conhecido como Mingau e membro da banda Ultraje a Rigor, recebeu alta nesta segunda-feira (7) do Hospital São Luiz, localizado no Itaim, em São Paulo, após um ano de internações e reinternações. Agora, ele começa um novo capítulo em sua recuperação em uma clínica de reabilitação na capital paulista.



A filha do músico, Isabella Aglio, expressou gratidão a todos os profissionais que cuidaram de seu pai durante esse período. "Agradecemos a todos os profissionais que cuidaram do meu pai até aqui - médicos, enfermeiros e técnicos, fisioterapeutas, fonoterapeutas e também o pessoal da segurança e de limpeza que o ajudaram a evoluir até a alta hospitalar. Agora, estamos com o planejamento do tratamento elaborado pelas novas equipes em mãos e vamos encarar essa fase com muito carinho", escreveu ela nas redes sociais.



A família aguarda esperançosa pelo inicio da reabilitação. "Meu pai continua nos ensinando a ter paciência. E demonstra uma força absurda. Responde aos pedidos da minha mãe e exprime pelo olhar o que ele quer. E cada dia é uma emoção diferente", completou.



Relembre o caso

O músico foi ferido por um tiro na cabeça enquanto passava pelo bairro da Ilha das Cobras, em Paraty, no Rio de Janeiro. O trágico incidente ocorreu na noite do dia 2 de setembro de 2023, algumas horas antes do seu aniversário. O suspeito pelo disparo foi preso pela polícia no mesmo bairro em que o atentado contra Mingau ocorreu. A prisão foi realizada após uma denúncia anônima.



Em julho, Mingau passou por uma cirurgia para colocar prótese no crânio. Na época, a filha do músico, Isabella Aglio, informou que o procedimento tinha ocorrido com sucesso. "Gente, acabou a cirurgia! Deu tudo certo, Graças a Deus! Obrigado pelas vibrações positivas".