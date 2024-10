Rômulo Arantes quebra parte da prancha surfando no Rio - Fabrício Pioyani / Agnews

Rômulo Arantes quebra parte da prancha surfando no Rio Fabrício Pioyani / Agnews

Publicado 07/10/2024 16:12 | Atualizado 07/10/2024 16:15

Rio - Rômulo Arantes Neto, de 37 anos, enfrentou um imprevisto enquanto surfava na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, nesta segunda-feira (7). O ator quebrou o strep (cordinha) da prancha durante manobras no mar. Apesar do contratempo, ele lidou tranquilamente com a situação enquanto praticava o esporte.

fotogaleria

Longe das novelas desde o início do ano, quando encerrou o trabalho em “Fuzuê”, Rômulo estava de férias na Europa até a semana passada com a mulher, Mari Saad.