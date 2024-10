Flávia Pavanelli - Reprodução Instagram

Publicado 07/10/2024 14:53

Rio – Flávia Pavanelli, de 26 anos, passou por uma situação 'desesperadora' ao vestir uma calça, neste domingo (6). A influenciadora contou que encontrou uma barata dentro da peça e deu detalhes do ocorrido em um vídeo publicado no Instagram Stories.

"Acabei de vestir uma calça e estava com uma barata dentro. Vocês têm noção? Só senti um negócio muito nojento na minha perna. Estou com uma vontade de rir e de chorar ao mesmo tempo. É desesperador. Uma baratona", declarou ela.



Flávia compartilha sua rotina com seus seguidores e as viagens que faz ao redor do mundo.