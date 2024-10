Anitta posa coladinha com novo namorado, Vinicius Souza - Reprodução / Instagram

Anitta posa coladinha com novo namorado, Vinicius Souza Reprodução / Instagram

Publicado 07/10/2024 22:49

Rio - Nesta segunda-feira (7), Anitta, de 31 anos, publicou uma foto em clima de romance com o jogador de futebol Vinicius Souza, de 25, com quem assumiu o romance em setembro. No clique, a artista encosta a cabeça no ombro do atleta e sorri, enquanto Vinicius manda beijinho.