Gkay impressiona ao mostrar mudanças após procedimentos estéticosReprodução / Instagram

Publicado 07/10/2024 19:45 | Atualizado 07/10/2024 19:54

Rio - Gkay, de 31 anos, resgatou as transformações no visual pelas quais passou ao longo dos anos. Nesta segunda-feira (7), a influenciadora mostrou o resultado da sua "evolução" após algumas intervenções estéticas no rosto, como preenchimentos, além de mudanças capilares.

"Mudei tanto que as pessoas precisam me conhecer de novo", ela brincou na legenda do vídeo publicado nas redes sociais.



Atualmente ruiva, Gkay já teve os fios castanhos, morena iluminada, loira e até platinada.

Nos comentários, internautas enalteceram a versão atual da influenciadora. "Socorro, quantos rostos", brincou a fã. "A melhor fase é agora", elogiou a seguidora. "E não foi por falta de aviso, bem vinda de volta. Está linda", disse outra. "Cada ano ela tinha uma personalidade diferente", falou mais uma. "A Foto do RG tá qual afinal?", questionou.

