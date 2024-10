Rafaella Justus - Reprodução Instagram

Publicado 07/10/2024 16:04

Rio – Rafaella Justus passou por um perrengue ao ter o vestido rasgado na festa de sua irmã, Fabiana Justus, no último sábado (5). A influenciadora, que estava acompanhada de sua cunhada, Fran Justus, explicou que o vestido era novo e nunca tinha usado a peça.



"Era um tomara que caia e ele estava um pouquinho largo. Como uma boa cunhada, fui tentar ajudar", explicou Fran. "Na hora em que eu virei a parte de cima do zíper, ele simplesmente abriu as costas inteiras até a parte do bumbum. E não tinha como prender".

Fran ainda acrescentou: "Alguém da produção conseguiu um kit de costura. Eu e o Neto começamos a costurar o vestido da Rafa". Rafaella também comentou que, ao chegar em casa, precisou rasgar o vestido inteiro para conseguir sair dele.