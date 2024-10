Raquel Brito em "A Fazenda" - Reprodução

Rio - Fim de jogo para Raquel Brito! A irmã de Davi, vencedor do "Big Brother Brasil 24", deixou a competição de "A Fazenda 16", da Record, nesta segunda-feira (7), por recomendações médicas. Com isso, ela dá adeus à disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões. Os participantes do reality rural foram comunicados sobre a saída da agora ex-peoa e se surpreenderam com a notícia.

"A participante Raquel Brito está bem, mas precisa seguir com cuidados médicos. Após uma bateria de exames e por orientações médicas, ela não continuará na competição", dizia o comunicado, lido pela fazendeira da semana Julia Simoura. Em seguida, os competidores recolheram os pertences de Raquel.



A equipe da influenciadora digital também se manifestou sobre a saída dela do reality rural através do Instagram. "Vivemos um sonho e tudo valeu a pena! Infelizmente, não vamos seguir no jogo 'A Fazenda' por motivos de saúde. Após se sentir mal e receber apoio médico da equipe do programa, Raquel passou por uma bateria de exames que indicou a necessidade de um cuidado especial neste momento. Por isso, ela foi afastada", afirma a nota publicada no Instagram.

Os representantes de Raquel também pediram empatia. "Pedimos a todos os fãs e público que acompanha Raquel que tenham empatia e respeito neste momento. Em breve, traremos mais detalhes sobre a condições de saúde da nossa Raquel Brito. Sabemos que vocês, assim como nós, estão torcendo pela saúde e bem-estar dela. Vamos continuar vibrando positividade e apoiando essa guerreira, mesmo fora do confinamento. Muito obrigada a todos pelo carinho e força até aqui!", finaliza.

Raquel Britto deixou a sede para atendimento médico, neste domingo (06), e não participou da Prova do Lampião. Durante a Prova do Fogo, ela passou mal e teve que ser atendida pela equipe médica do programa. Na ocasião, a produção informou aos competidores: "Atenção. A participante Raquel Brito está bem e segue em observação aguardando a realização de novos exames. Por esse motivo, ela não vai participar da atividade". Raquel foi hospitalizada e, desde então, não havia retornado ao confinamento.

Repercussão

A saída de Raquel de 'A Fazenda 16' movimentou a web. "Poxa, melhoras e sucesso", desejou Tati Quebra Barraco. "Sorte na vida!", comentou Tia Má. "Desejamos muita saúde pra Raquel, muita saúde mesmo", declarou a equipe de Sidney Sampaio, também participante do reality rural. "Que doideira. Sabia que era algo sério", afirmou um usuário do Bluesky. "Estou em choque", relatou outro. "Sucesso aqui fora! Sentiremos sua falta no programa", declarou um admirador da influenciadora no Instagram.

Alguns internautas chegaram a apontar que a influenciadora estaria grávida após ela levantar suspeitas sobre uma possível gestação durante uma conversa com os colegas de confinamento, no fim do mês passado, ao relatar sintomas como enjoos e pressão baixa, além de cogitar pedir um teste de gravidez. "Será que realmente está grávida?", questionou um seguidor de Raquel.