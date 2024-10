Chay Suede e Adriana Esteves vivem mãe e filho em ’Mania de Você’ - TV Globo/ Manoella Mello

Chay Suede e Adriana Esteves vivem mãe e filho em ’Mania de Você’TV Globo/ Manoella Mello

Publicado 05/10/2024 12:28

Rio - Uma cena entre Adriana Esteves e Chay Suede em "Mania de Você", que foi ao ar nesta sexta-feira (4), movimentou a web. Com referência a "Amor de mãe", a dupla, que vive mãe e filho na nova novela das nove da TV Globo, protagonizou um momento nostálgico.

fotogaleria

No diálogo, Mavi (Chay Suede) falava com Mércia (Adriana Esteves) sobre sua paixão por Viola (Gabz). Foi quando que a mãe questionou o filho sobre o motivo do filho fazer tantas loucuras pela chef.

"Você não entende, você não sabe o que é amar, você é oca por dentro. Você é vazia", disparou Mavi. Mércia então respondeu: "Eu tenho, eu tenho amor. Amor de mãe!", frese que causou uma gargalhada no hacker milionário, fazendo ele cuspir a bebida que tomava.

"É, tenho muito amor de mãe. Por você e pela Luma (Agatha Moreira). O amor que eu tenho por vocês é maior que todos os outros", seguiu Mécia em meio a gargalhada de Mavi. "Não tem amor! Mércia, ô Mércia. Você tem amor por quem? Você me abandonou quando eu era criança, Mércia. Ah, agora essa... Você... pela Luma? Você deu um golpe nela! Você deixou ela na rua da amargura, Mércia. Você estava junto comigo o tempo inteiro, Mércia", rebateu o vilão.

Nas redes sociais, os internautas ficaram enlouquecidos com a referência do diálogo e elogiaram a atuação da dupla. "Chay tá arrebentando", elogiou a humorista Tatá Werneck. "Essa novela poderia ser só feita dos diálogos do Chay e da Adriana", sugeriu um perfil. "A Adriana e o Chay combinam muito em cena, a dinâmica da Mércia com o Mavi é boa demais", disse outro.

Em "Amor de Mãe", Thelma (Adriana Esteves) comprou Domênico (Chay Suede) para criar como se fosse seu filho, Danilo. Ao longo do folhetim, de Manuela Dias, ela se revelou uma verdadeira vilã que fazia de tudo para manter a identidade do jovem escondida.

Assista: