Fátima Sampaio durante o velório de Cid Moreira - Reprodução de vídeo / TV Globo

Fátima Sampaio durante o velório de Cid MoreiraReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 04/10/2024 10:27 | Atualizado 04/10/2024 10:27

Rio - Fátima Sampaio, viúva de Cid Moreira, se despede do amado no velório realizado no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (4). Emocionada, ela participou de um link ao vivo do "Encontro", da TV Globo, falou sobre os planos do jornalista, que morreu aos 97 anos, nesta quinta-feira, e revelou como se sentia com a partida dele.

fotogaleria

"Estou anestesiada. Em um estado esquisito, acho que só vou voltar para essa dimensão só daqui a alguns dias. Daqui, vamos para Taubaté (São Paulo). Depois vou ficar um pouco com os meus irmãos, organizar um pouco minha cabeça e rever minha vida. Não estava no projeto isso. Eu tinha combinado com ele, pelo menos, a festa de 100 anos e ele não cumpriu a parte dele", disse.



Em seguida, ela falou sobre os desejos de Cid. "Ele queria ir para Taubaté, ficar perto da filha, do neto, da primeira esposa. Ele queria também ficar na cidade natal, Petrópolis".



Durante a entrevista, Fátima adiantou que parte da herança do jornalista, com quem viveu por quase 25 anos, será doada para uma instituição de caridade. "Duas coisas muito legais que são para serem tratadas um pouquinho mais tarde: uma é que a parte da bíblia que ele tem sociedade, ele vai doar para uma instituição chamada ADRA (Agência Humanitária da Igreja Adventista do Sétimo Dia), que cuida de crianças abandonadas, que tem problemas familiares graves, como forma de devolver para eles o carinho. O Cid conseguiu gravar a bíblia completa sem apoio comercial nenhum, mas com o apoio desse pessoal maravilhoso. A organização é linda", revelou.

"A outra coisa é que o Cid fechou antes da gente chegar nesse ponto que estamos um contrato com uma instituição americana de inteligência artificial, que vai permitir que essas passagens bíblicas, os trabalhos bíblicos dele - que não pertencerem a ADRA - se tornem em todas as línguas. O Cid vai ser eternizado não só em português como em todas as línguas. Aquela voz linda dele, preciosa. Uma coisa importante hoje. Ele amava São Francisco e a oração de São Francisco. Hoje, dia de São Francisco, está aqui. Indo embora para outro plano", completou.



Por fim, Fátima lembrou o momento da partida de Cid. "Uma coisa muito linda que aconteceu é que eu fiquei com ele de mãos dadas a noite inteira, porque ele estava meio tristinho, sofrendo. De manhã, estava em pé, falei: 'vou ali na pia lavar o rosto'. Quando fui, ele foi embora", afirmou, aos prantos.