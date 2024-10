Galisteu deu aviso aos peões sobre o cuidado com os animais de ’A Fazenda’ - Reprodução/Internet

Publicado 04/10/2024 09:27

Rio - A noite da última quinta-feira (03) em "A Fazenda 16" terminou com a eliminação de Larissa Tomásia, que recebeu 26,40% dos votos do público em disputa contra Fernando Presto e Juninho Bill , mas antes disso os peões do reality rural foram alertados por Adriane Galisteu sobre o trato dos animais.

fotogaleria "Quero falar com vocês sobre o trato dos animais. Cuidar bem deles é uma parte especial da experiência da 'Fazenda'", iniciou a apresentadora antes de chamar os roceiros para o deck de eliminação. "Todos os peões das outras edições o que mais falam é da saudade dos bichos. É também algo que vocês precisam levar a sério. O trato dos animais não é castigo, é realidade da vida na 'Fazenda'."

O aviso de Adriane Galisteu terminou com um pedido aos participantes do reality rural. "Posso contar com todo mundo para gente ter atenção e tomar cuidado com as nossas fofurinhas?"