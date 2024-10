Cid Moreira na apresentação do Jornal Nacional - Acervo Grupo Globo

Publicado 03/10/2024 12:42 | Atualizado 03/10/2024 12:45

Rio - Primeiro âncora do "Jornal Nacional", Cid Moreira morreu nesta quinta-feira (03) aos 97 anos . O programa estreou em setembro de 1969 e o jornalista passou 26 anos à frente de sua bancada. Segundo o Memória Globo, ele apresentou o "JN" cerca de 8 mil vezes. Em entrevista dada ao "Altas Horas", no ano passado, ele relembrou o dia que comandou o telejornal de bermuda.

fotogaleria O episódio ocorreu após uma partida de tênis, ocorrida em um sábado de Carnaval. Após o jogo, Cid Moreira deixou Itaipava, Região Serrana do Rio, em direção à emissora, no Jardim Botânico, na Zona Sul. "Caiu uma chuva imensa, a estrada fechou e precisei voltar por outro caminho. Quando cheguei, faltavam alguns minutos para o jornal ir ao ar. A Alice Maria, diretora na época, estava comendo as unhas e o Leo Batista já estava na bancada", contou. Na pressa, o jornalista só conseguiu tempo para trocar a parte de cima da roupa.

Outro momento marcante da trajetória de Cid Moreira no "Jornal Nacional" foi o anúncio do falecimento de Carlos Drummond de Andrade, em 1987. O jornalista falou sobre esse dia em bate-papo com Ana Maria Braga, no "Mais Você".

"Foi uma das poucas vezes que não desejei um 'boa noite'. Na hora, eu senti uma inspiração e falei: 'E agora, José?'. Foi emocionante."