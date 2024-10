Mel Lisboa confessa desconforto durante gravações de 'Presença de Anita' - Reprodução / Instagram / Tv Globo

Mel Lisboa confessa desconforto durante gravações de 'Presença de Anita'Reprodução / Instagram / Tv Globo

Rio - Mel Lisboa, de 42 anos, respondeu dúvidas sobre as gravações de "Presença de Anita", minissérie da TV Globo estrelada pela atriz em 2001. Nas redes sociais, ela revelou que, embora não consiga lembrar qual foi a cena mais desafiadora, admitiu que se sentia um pouco desconfortável ao gravar as cenas mais picantes.



"Não consigo lembrar de uma cena específica mais difícil. Lembro que era tudo muito difícil, eram cenas às vezes longas, com muito texto, questões de emoção. E tinha a questão da nudez que, claro, é desconfortável você ter que fazer uma cena nua. Não é um lugar que eu que eu me sinto à vontade. Era tudo muito novo para mim", contou.



"Para mim, a nudez não era o mais importante, queria fazer bem essas cenas", acrescentou a atriz. "Foi super complexo, porque eu era muito inexperiente. Apesar de eu ter começado a fazer teatro com 8 anos de idade, nunca tinha feito nada daquela proporção", explica.



A atriz revelou que não gostou da sua primeira cena. "Sempre fui muito autocrítica, eu tenho consciência de quando eu não faço uma coisa bem. Eu olhei, 'paniquei' e comecei a chorar. Ele [Ricardo Waddington] falou: 'Estou te mostrando porque a gente vai regravar. De fato, não ficou bom", contou.

