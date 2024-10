Lucca vence a primeira edição do ’Estrela da Casa - Reprodução de vídeo

Lucca vence a primeira edição do 'Estrela da Casa'

Publicado 02/10/2024 07:51 | Atualizado 02/10/2024 08:00

Rio - Lucca foi o grande vencedor da primeira edição do reality "Estrela da Casa", da TV Globo, na noite desta terça-feira (1º), com 41,13% de média de votos. Ele levou a melhor na final contra Leidy Murilho, Matheus Torres e Unna X.

Matheus ficou em segundo lugar com 34,82% de média, enquanto Unna teve 15,86% dos votos. Já Leidy ficou na quarta posição, com 8,69%. No começo do programa, os finalistas cantaram com os ex-participantes a canção "Anunciação", de Alceu Valença.

Já durante a noite, Lucca soltou a voz com a música "Quando a Bad Bater", de Luan Santana, e "Erro Gostoso", de Simone Mendes. Já na apresentação final como vencedor, ele cantou o hit sertanejo "Cuida Bem Dela", da dupla Henrique & Juliano.

Após o programa, o goiano utilizou as redes sociais para agradecer o apoio da torcida. "Eu não sei nem o que estou sentindo, gente. Estou feliz demais! Só passando pra agradecer o carinho e o amor de vocês. Estou me atualizando e estou muito, muito feliz", falou.



O prêmio inicial do reality era de R$ 500 mil. Durante o programa, o valor passou para R$ 1 milhão. Além disso, o campeão conquistou um contrato com a Universal Music, gerenciamento de carreira e uma turnê pelo país.