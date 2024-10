Indicados da segunda roça - Reprodução Record Tv

Publicado 02/10/2024 14:31

Rio – A segunda roça de "A Fazenda 16", da Record, foi formada na noite desta terça-feira (1º), com Fernando, Julia, Juninho e Larissa. No entanto, um deles, com exceção de Larissa, terá a chance de escapar da eliminação, disputando a prova do Fazendeiro, que acontecerá nesta quarta-feira (2).



“Eu, como fico trabalhando muito, perdi muitas coisas na casa. Vou colocá-la pela dinâmica que esclareceu o que eu já imaginava, mas não tinha certeza. É uma pessoa que gosto muito, não tem nada a ver com o passado, tem a ver com o trabalho que essa pessoa não fez dentro da casa, da coletividade”, afirmou Flor.



Com 11 votos, Juninho se juntou a Júlia e puxou Larissa para a roça. Na dinâmica do ‘Resta um’, cada peão teve a chance de salvar um aliado, e Fernando acabou sobrando.



Após formação, Fernando teve o direito de vetar alguém da prova do Fazendeiro, uma oportunidade de um deles ainda se salvarem. O peão decidiu vetar Larissa.



Assim, Fernando, Júlia e Juninho se enfrentarão na prova ao vivo desta quarta-feira (2), buscando escapar da eliminação.