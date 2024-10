Larissa Tomásia - Reprodução Tv Record

Publicado 01/10/2024 10:54

Rio – Os peões de "A Fazenda 16", da Record foram punidos, nesta segunda-feira, após infrações cometidas por Raquel Brito e Larissa Tomásia. A irmã de Davi, campeão do "BBB 24", foi a primeira a ser penalizada ao levar uma garrafinha de água para a área dos animais, o que é proibido pelas regras do programa. Como consequência, todos os participantes estão 48 horas sem café da manhã. No mesmo dia, Larissa - que está na baia - desrespeitou outra regra ao usar o banheiro da sede, resultando na perda de água quente por 12 horas.



A decisão da produção deixou Raquel desesperada, temendo se tornar alvo dos peões na próxima semana. Ao ser punida na frente de todos, Gizelly Bicalho comentou sobre a atitude do programa. "Eles fizeram de propósito, porque sabem que a Raquel não tem problema com ninguém. Colocaram punição bem grave, falei para Luana que ia acontecer isso", disse a advogada. Após o comunicado, Raquel foi acolhida pelos colegas de confinamento.



Por conta do erro de Larissa no mesmo dia de Raquel, Flor comentou: "Quem ia tomar banho, não toma mais". A peoa, extremamente abalada com a situação, não escondeu sua frustação e chorou bastante ao cometer a infração e teve que ser consolada pelos seus amigos. "Acontece, eu tomei uma hoje", disse Raquel.



As duas peoas assumiram a responsabilidade pelos erros que prejudicaram a casa, e o clima de tensão tomou conta do reality após as punições serem anunciadas.