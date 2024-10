Rensga Hits: Gláucia (Lorena Comparato) e Raíssa (Alice Wegmann) - Vitor Peruzze / Cabecidade

Publicado 01/10/2024

Rio - A segunda temporada de "Rensga Hits" já está disponível no Globoplay e conta com novos personagens, hits e reviravoltas. Uma delas é a parceria musical entre Raíssa (Alice Wegmann) e Gláucia (Lorena Comparato), com a ajuda de Marlene (Deborah Secco) e Helena (Fabiana Karla), na música "Detox de Macho". A união das duas ocorre após a perda de memória do pai, Guarariba (Ernani Moraes), e também pelo fato da carreira solo das sertanejas não decolar como previsto.

"A Gláucia vai perceber que, para realizar o maior sonho da vida dela, que é ser famosa, ela tem que se aliar à irmã, justamente uma pessoa que ela ama e admira, mas tem dificuldade de lidar. É difícil demais para ela, que viveu a vida inteira sozinha, sendo vaidosa e egoísta, agora se ver como uma dupla", comenta Lorena.

Alice também fala sobre a nova fase de sua personagem. "A Raíssa continua a mesma de sempre, com mais sonhos, ambições, desejos, paixões. Pela primeira vez ela se vê num café da manhã com a família toda junta, que sonhava desde a primeira temporada. Mas isso não significa que as coisas vão ser fáceis. Ela e Gláucia são muito diferentes entre si, apesar de funcionar muito juntas".

E um novo amor vai surgir na vida da dona do hit "Desatola Bandida", Cauã (Leonardo Bittencourt). "Ele chega no momento em que a Raíssa está convicta em não abrir seu coração para mais ninguém depois de mais uma desilusão. Assim como na vida, acontece quando a gente menos espera. Mas um antigo problema pessoal vem à tona e ele vai se dividir entre o presente e fugir desse passado", adianta o ator.



Já Julia Gomes viverá Luane, assistente das cantoras. A atriz vibra com o novo momento profissional. "Comecei muito pequena atuando e cantando, então quando veio a oportunidade de fazer o teste agarrei com unhas e dentes. Fiquei apaixonada. Até quem não gosta de sertanejo vai gostar da série, porque é muito boa...Fazer parte da família 'Rensga' foi um sonho pra mim. Juntar a música com a atuação é o melhor dos dois mundos. Não podia estar mais feliz em um projeto", destaca.

Quem também entra na trama é o ator Jean Pedro como o cantor de pagode baiano Nenê, que conhece Thamy (Jeniffer Dias) desde a infância. "Em uma das viagens para Goiânia, o Nenê reencontra uma amiga dos tempos de criança e surge a ideia de dividir um projeto musical juntos. O personagem contagia a todos com sorriso, bom astral, carisma, conselhos e pensamentos positivos. Foi assim também que o recebi e pretendo absorver os efeitos dele em minha vida", diz o artista.

Passado de Marlene e Helena vem à tona

Se Raíssa e Glaucia superam as diferenças, o mesmo ocorre com Marlene e Helena. "São muitas surpresas e acho que o público vai abraçar essa história. A Helena e a Marlene estão mais humanas, potentes, fortes", adianta Fabiana Karla. "A gente termina a primeira temporada dando um spoiler de que éramos uma dupla serteneja no passado. E que toda aquela desavença entre elas foi construída em"As Goianiras", nome da dupla das duas, e nessa temporada viemos muito bem representadas no passado. Marlene e Helena vão ter esse espaço de contar quem eram 'As Goianiras" e porque elas brigaram", completa Deborah.

Fabiana também comenta a emoção em ver a filha, Laura Simões, viver a fase jovem de sua personagem na série. "Estar com minha filha foi um misto de alegria e frio na barriga. Um pouco estranho vê-la atuando e ainda por cima fazendo o meu papel mais jovem. Eu vi foto de Laura caracterizada e achei que fosse eu".