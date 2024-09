Isadora Cruz celebra nova personagem em novelas - Jay Nonso/ Divulgação

Publicado 29/09/2024 05:00

Rio - Isadora Cruz, de 26 anos, vai surgir bem diferente nas telinhas em "Volta Por Cima", nova novela das 19h, que estreia na TV Globo, nesta segunda-feira (30), depois de dar vida à Candoca em "Mar do Sertão" (2022-2023). Loiríssima e com um visual sexy, a atriz interpretará Roxelle, funcionária da lanchonete no ponto final dos ônibus da Viação Formosa. Natural de João Pessoa, a artista passou a frequentar a Zona Norte do Rio e, quando pode, vai à rodas de samba e bailes charme da região para compor a personagem do folhetim de Claudia Souto.



"Venho me divertindo muito! Me apaixonei pela energia e pelas pessoas dos lugares novos que estou conhecendo, principalmente, Madureira. Fui algumas vezes ao shopping de Madureira para observar as pessoas e ouvir o sotaque. Teve um dia que passei a tarde inteira em um salão de beleza só ouvindo as pessoal falando, e ia anotando tudo no meu caderninho. Sempre que posso vou ao baile charme, aos pagodes, rodas de samba pra estar cada vez mais mergulhada nesse universo carioca que é muito novo para mim. Sou do forró e agora estou tendo que aprender a sambar, o que confesso que está sendo difícil", relata Isadora.

Roxelle tem um jeito explosivo e impaciente, bem diferente do temperamento de Isadora. "A Roxelle não leva desaforo para casa e estou amando entrar em contato com essa energia, já que sou uma pessoa que guardo muito as coisas na minha vida porque prefiro pensar, refletir e depois falar, ou não… do que falar as coisas no impulso e acabar magoando alguém ou falando mais do que deveria. Ao mesmo tempo que gosto de ter uma personalidade mais reflexiva, é muito lindo de se ver uma mulher tão confiante, autêntica e espontânea simplesmente sendo o que ela é. Sem amarras, sem pudor, sem medo, ela é do jeitinho dela e não vai mudar por nada nem ninguém. Ela compra o barulho dela", frisa a artista.

Na trama, a atendente é amante de Chico (Amaury Lorenzo), que vive uma relação duradoura com Madalena (Jéssica Ellen). Isadora se mostra ansiosa para que o público possa conferir as confusões envolvendo esse triângulo amoroso. "Contando os dias para dividir nossa história com o Brasil e ver muita gente se identificando com a Roxelle, com o Chico, com a Madalena… Podem esperar muito 'auê' e confusão, porque a Roxelle é abusada e só faz o que ela quer. Os outros que lutem para se adequar a realidade que ela cria e domina. Ela vai aprontar muito tentando separar os noivinhos, porque ela é completamente apaixonada pelo Chico e não vai descansar até tê-lo só pra ela", adianta.

Roxelle também chama a atenção pelo estilo ousado. "Tenho amado fazer uma personagem mais sensual, que exala sex appeal e empoderamento. Ela sabe do poder que tem e usa isso para conseguir o que quer. Está sendo delicioso escolher os figurinos porque nossa figurinista Natalia Duran é muito aberta. Toda vez que vamos abrir uma roupa nova para Roxelle é um acontecimento, todo mundo do figurino fica empolgado escolhendo cada detalhe… qual micro shortinho, cropped de veludo, cinto brilhoso e bijoux maravilhosas que ela vai usar. Ela mistura vários estilos diferentes e acho que isso vem da autenticidade da sua personalidade... Ela tem um estilo único, que combina bota de cowboy com coletes vintage anos 70, com corpetes de couro, bolsas de tachinha bem roqueira, e collant neon meio disco anos 80", lista Isadora.

O clima nas gravações, segundo a atriz, é de pura animação e de aprendizado. "O nosso elenco é maravilhoso repleto de atores incríveis, novatos e veteranos super talentosos. Este projeto tem uma linguagem muito específica e própria de novela das 19h, então tenho aprendido muito com os atores que dão show na comédia e que sempre admirei, como a Drica Moraes, a Isabel Teixeira, o Milhem Cortaz, o meu conterrâneo Fabio Lago, o Rodrigo Fagundes… Tento ficar atenta no set para absorver ao máximo deles, que entendem tanto de tempo cômico, ritmo e improviso", declara ela, que exalta a parceria com Amaury Lorenzo.

"Uma coisa que percebo é que, sempre que termino as cenas com o Chico a equipe está morrendo de rir. Isso acaba sendo um ótimo termômetro. Ter o Amaury como parceiro de cena é um presente. Nos conectamos muito desde o primeiro encontro. Lembro que na primeira cena que gravamos, uma sequência do shopping, nos emocionamos no final da cena. Apesar de ser uma cena leve, choramos de alegria pelo nosso encontro e por estar iniciando um trabalho tão especial juntos. Foi o primeiro par que não fiz trabalho de corpo, nem preparações intensas antes de gravar. Foi aquela química mágica que simplesmente acontece poucas vezes na vida. Me sinto grata pela troca que estamos tendo e pela amizade que está nascendo", reforça.

'Choque enorme'

Para interpretar Roxelle, Isadora fez uma mudança radical no visual. Ela deixou os fios escuros para trás e está loiríssima. A atriz admite a surpresa ao se ver pela primeira vez no espelho após a transformação. "Entrei no salão com cabelo super escuro e 10 horas depois saí loiríssima! Uma nova mulher! Quando terminamos todo o processo, que me olhei no espelho, foi um choque enorme. Senti uma sensação nova de desassociação do meu 'eu' com a minha imagem", recorda.

A artista frisa que não é apegada ao cabelo e que não teria problema em cortar curto, ou até raspar pra viver uma personagem. Contudo, teve um sentimento de não se reconhecer como 'Isadora'. "Mudou minha percepção sobre alguns aspectos da minha vida e me vi entrando num processo de desapego total do que eu achava que eram as coisas que me definiam no âmbito físico para me transformar em uma 'tela em branco' e começar a colorir esse canvas com as cores de Roxelle", explica.

Após o 'susto', Isadora curte o novo visual e vibra com o papel atual em novelas. "Já sentia que ela iria ser uma personagem transformadora, mas foi a partir desse dia que caiu a ficha que eu estava mergulhando de cabeça em um universo completamente novo e que nunca mais seria a mesma. Agora estou amando minha loirice me entregando de corpo e alma ao processo de composição para encontrar a minha Roxelle".

No elenco de 'Guerreiro do Sol'

A atriz está no elenco de "Guerreiros do Sol", novela do Globoplay, inspirada na história de Lampião e Maria Bonita, com lançamento previsto para 2025. Isadora interpretará a protagonista Rosa. "Ela é acima de tudo uma sonhadora que luta para viver, que ama estar viva e mesmo com tantos golpes do destino, ela dá um jeito de sobreviver e se reinventar. Ela cresceu no interior, no sertão, numa casa de barro simples, mas com sonhos de conhecer São Paulo e outros mundos… enquanto sua irmã Otília (Alice Carvalho), é contente com a sua realidade e tem a resiliência de aceitar que vai ter a mesma vida que a mãe teve e que a avó teve, Rosa quer quebrar esse padrão, ela sonha alto", detalha.

A personagem sente desde nova que seu futuro está "para além daquela vida pacata". "Tem muitas reviravoltas na sua história e é lindo ver que ela insiste na sua felicidade e em buscar o próximo passo. Ela não se entrega aos lutos, pelo contrário, essas perdas a tornam cada vez mais forte e ela vai seguindo em frente", comenta a atriz, que cita o desafio deste trabalho.

"Às vezes tínhamos que gravar cena do capítulo 3, em que Rosa ainda é uma moleca inocente, e logo em seguida a cena do capítulo 40, em que Rosa já é mãe e passou por tanta coisa… nunca tinha tido essa experiência de gravar cenas que cronologicamente estavam tão distantes, uma após a outra. Exigiu de mim novas ferramentas e uma profundidade maior de estudo e concentração para não perder a linha do tempo".



Trajetória profissional

Isadora estreou nas telinhas como Cristina em "Haja Coração" (2016), mas ganhou notoriedade como Candoca, protagonista de "Mar do Sertão" (2022 -2023). Um mês após o fim do folhetim, a atriz iniciou as gravações de "Guerreiros do Sol". Ela, então, avalia a trajetória profissional.

"Quando estava gravando 'Mar do Sertão' foi um turbilhão de emoções, porque era tudo muito novo para mim. Estava aprendendo a lidar com o ritmo intenso de gravações, com a dinâmica do set e todas as demandas de uma protagonista. Exigiu de mim uma maturidade para aprender a dividir melhor meu tempo e ter as minhas prioridades muito bem definidas no meu dia a dia... Sinto que foi o ano em que mais evoluí na minha vida pessoal e profissional até agora", analisa.

"Terminei 'Mar Do Sertão' em março e comecei "Guerreiros do Sol" em abril. Então, foi um projeto atrás do outro, mal tive tempo para digerir o que tinha acabado de acontecer e já estava mergulhada no universo do cangaço, que era o sonho da minha vida... Foram quase nove meses de gravação, três meses moramos no Sertão e um mês afastada por um problema de saúde. Foi um ano que me obrigou a cuidar mais da minha saúde e respeitar os limites do meu corpo", revela.

Com isso, ela decidiu descansar neste ano antes de iniciar um novo trabalho. "Só gravei narrações para "Guerreiros do Sol", então, foi um ano mais tranquilo em que pude tirar férias e ter um tempo para refletir e absorver tudo que aconteceu comigo nos últimos dois anos. Foi super importante dar esse 'reset' para começar 'Volta Por Cima' com todo o gás que a Roxelle merece. Acredito que estou, sim, vivendo a minha melhor fase profissional".

A vida pessoal também vai muito bem. "Também sinto que seja a minha melhor fase pessoal, pois venho me conhecendo e hoje me sinto mais preparada para lidar com a rotina de set, mais experiente em muitos aspectos. Aprendi a me organizar para conseguir estudar, dormir, comer saudável, mexer o corpo, ler os livros que tenho que ler, ver os filmes que tenho que ver, tomar um banho de mar de vez em quando e fazer terapia sem enlouquecer. Foi muito difícil chegar nesse equilíbrio e por isso tenho feito de tudo pra me manter nesse lugar".